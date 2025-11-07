Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
07 Kasım 2025 09:32
Emekli gümrük müdürü maaşı ne kadar ?

Konuyu bakanlıklar forumunda açtım cevap veren pek olmadı polis arkadaşlardan bilen vardır belki diye buraya da açtım acaba emekli gümrük müdürü maaşı ne kadardır bilgisi ya da tahmini olan var mı ?


adana0100
Aday Memur
07 Kasım 2025 10:08
shah mat
Aday Memur
07 Kasım 2025 10:29

bu adana gibi üyelere niye müsaade ediliyor anlamıyorum


sokrates1978
Şef
07 Kasım 2025 11:14

adana0100, 3 saat önce
adana0100
Aday Memur
07 Kasım 2025 11:30
sokrates1978, 2 saat önce

masterrrrr
Şef
07 Kasım 2025 11:44

22.104 alir buyuk ihtimal.

