Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Aday Memurun İstifası


07 Kasım 2025 09:36
Aday Memurun İstifası
Merhaba arkadaşlar. 657 Sayılı kanun, devlet memurlarının istifasını düzenlerken diyor ki, usulüne uygun istifa eden devlet memuru 6 ay geçmeden tekrar memur olamaz. Hüküm açık. Fakat bu hüküm aday memurları da kapsar mı ? Yani bir kişi aday memurken istifa etse de 6 ay tekrar memur olamaz mı ? Yoksa istifa aday memurken ilişik kesmeye girip 3 yıl memur olamaz mı? Aday memur ile Asaleti onanmış memurun istifası arasında ne gibi farklar vardır ? Aydınlatırsanız memnun olurum.

Çok Yazılan Konular

Açtığım konu ne sebeple kapatıldı?Ek hesap için verilecek 100bnFaizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıGys sınavında mülakat kaldırılacak mi?Promosyon3 Ay faizsiz 100 binİşimi seviyorumPromosyon haczi bilgilendirme amme hizmeti

Sözlük

İş yaparken söylenen şarkılar 2 Koku 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 buzul çağı 1 Enerji kaybı 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 mefedron 1 bezirgan 1 Manipülatif gitme girişimi 2 dodo kuşu 1

Son Haberler

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolara ulaştıTürkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesindeAkın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandıÖnce temizlettiler, sonra ceza yazdılarAltın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar