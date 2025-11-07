Aday Memurun İstifası

Merhaba arkadaşlar. 657 Sayılı kanun, devlet memurlarının istifasını düzenlerken diyor ki, usulüne uygun istifa eden devlet memuru 6 ay geçmeden tekrar memur olamaz. Hüküm açık. Fakat bu hüküm aday memurları da kapsar mı ? Yani bir kişi aday memurken istifa etse de 6 ay tekrar memur olamaz mı ? Yoksa istifa aday memurken ilişik kesmeye girip 3 yıl memur olamaz mı? Aday memur ile Asaleti onanmış memurun istifası arasında ne gibi farklar vardır ? Aydınlatırsanız memnun olurum.

