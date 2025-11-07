Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Nedenini merak ediyorum


07 Kasım 2025 10:23
Nedenini merak ediyorum

Özellikle cezaevlerinde neden genç gösteren yaşı büyük personellere yaşça küçük personeller tarafından manipülasyon mobbing ve azarlamaya bile varabilen saygısızlık yapılır

Çok Yazılan Konular

Açtığım konu ne sebeple kapatıldı?Ek hesap için verilecek 100bnFaizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıGys sınavında mülakat kaldırılacak mi?Promosyon3 Ay faizsiz 100 binİşimi seviyorumPromosyon haczi bilgilendirme amme hizmeti

Sözlük

mefedron 1 gidengelmez dağları 1 mandalina 1 Koku 1 Enerji kaybı 1 haydari 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 dodo kuşu 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 bezirgan 1

Son Haberler

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolara ulaştıTürkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesindeAkın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandıÖnce temizlettiler, sonra ceza yazdılarAltın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar