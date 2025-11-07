Kpss ile atanma, memur iken atanma vb

Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
07 Kasım 2025 10:30
Merhabalar öncelikle sizden ricam şudur ki mesajımı lütfen on yargili olmadan okuyunuz :)

Ben Radyoloji bölümü mezunuyum. Uzun süre özel firmalarda çalıştıktan sonra işkura başvuru yapmiştim ve temizlik personeli olarak yerleştirmem yapıldı.

Şuan kamu işçisi olarak görev yapıyorum. Fakat son 3 aydır çok sıkı bir şekilde kpss çalışıyorum. Hamd olsun netlerimde artış var

Aklıma takılan ve sizlere sormak istediğim konu ise şu

Geçen gün bir haber okudum daha doğrusu paylaşım gördüm (doğruluğundan ve kaynağından emin değilim) paylaşımda kamu işçilerinin memuriyete geçirileceği ile alakaliydi.

Şimdi gerçekten böyle bir durum olursa ben kpss ile nasıl atanacağım. İstifa edip 1 yıl beklememmi gerekecek? Nasıl bir süreç ile karşı karşıya kalırım.

Evet kaynağı belli olmayan bir paylasimdi bunu biliyorum çok uzak ve düşük ihtimal dahi olsa tecrübelerinizden ve bilgilerinizden yararlanmak istiyorum.

Biraz bu durumda motivem kırıldı diyebilirim süreç nasıl işler gerçekten paylaşım dogrumudur gerçekleşirse 1 yıl boyunca beklememmi gerekir diye zincirleme olarak aklıma binlerce soru geldi :)

Bu konuda fikirlerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim

Not: Paylaşımın doğrulugu yada kaynağı hakkında hiç bir bilgim ve fikrim yok.

