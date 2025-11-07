Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polisin Mücadelesine Savaş Açanlar ve Engellemeye Çalışanlar Var


07 Kasım 2025 10:33
Polisin Mücadelesine Savaş Açanlar ve Engellemeye Çalışanlar Var

''Emniyet Forumunu okuyunca ruhum daralıyor'' başlığını açan ve orada yazanlar ayrıca sosyal medyada Polis olduğunu iddia edip gazetecilere, medya mensuplarına uygun olmayan üslupla yazanlar var

Bunlar tamamen provokatif hareketlerdir amaçları Polisin mücadelesini engellemektir

Bu organize yapıya dikkat edin

Benden size büyük tavsiyesi


adana0100
Aday Memur
07 Kasım 2025 11:32
forum orospu çocuğu dolu
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerIS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?İsbankasi Promosyon 100.000 TLBanka hesabı hala açılmayan var mıErcan Seki mi Cüneyt Özdemir miZam hayırlı olsunPBS ekranindaki degişiklik..Atama yönetmeliği grupMazeret ataması 2025Sayın bakan müjde açıklayacağı haberi

Sözlük

buzul çağı 1 mefedron 1 haydari 1 mandalina 1 Manipülatif gitme girişimi 2 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 2 Enerji kaybı 1 güne bir söz bırak 2 İş yaparken söylenen şarkılar 2 Nasıl bir evim olsun isterdim 1

Son Haberler

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolara ulaştıTürkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesindeAkın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandıÖnce temizlettiler, sonra ceza yazdılarAltın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar