Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Merkez Bankası Enflasyon tarihi güncellemesi


07 Kasım 2025 11:06
Merkez Bankası Enflasyon tarihi güncellemesi

Evet arkadaslar bugün itibariyle 31-33 tahminini yapti 2025 için.. O zaman yeni zam oranimiz tahminimizden yüksek gelecek..


İnfaz4206
Daire Başkanı
07 Kasım 2025 11:53
ne olur hocam sizce zam oranimiz

fatpın
Şube Müdürü
07 Kasım 2025 11:58

31-33 DEDİĞİNE GÖRE 32 DEN AŞAĞI OLMAZ TAHMİNEN YUZDE 20 + BİN OCAKTA MAAŞA EK İLAVE OLACAK


KenanKomutan32
Şef
07 Kasım 2025 12:08

Ya zaten önceki tahminde 20 oluyordu. Şimdi yükseltmiş ler 20 mıyı geçmez mi

fatpın, 1 saat önce

31-33 DEDİĞİNE GÖRE 32 DEN AŞAĞI OLMAZ TAHMİNEN YUZDE 20 + BİN OCAKTA MAAŞA EK İLAVE OLACAK


Muhtarimm
Memur
07 Kasım 2025 12:09

Yüzde 31 olursa 18,7

Yüzde 32 olursa 19,61

Yüzde 33 olursa 20,5


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
07 Kasım 2025 12:49
peki bu bin lira maaş katsayısı olarak mı yoksa düz 1000 tl olarak mı yansıyacak. bunu bilen var mı. neleri düşünür olduk sağolsunlar başımızdakiler
