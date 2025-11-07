DÜZ MEMURLARA ÖSYM GÖREVİ ÇIKIYOR MU

ösymde koordinatörlükte görevli biri olarak söyleyeyim evet düz memurlara da görev çıkabiliyor fakat öncelik akademisyen ve öğretmenlerde. Özellikle katılımın yüksek olduğu üniversite sınavlarında düz memurlara da görev veriyoruz.

