DÜZ MEMURLARA ÖSYM GÖREVİ ÇIKIYOR MU

Sorularını sırayla ve net şekilde açıklayayım
1.
Düz memurlara (4/A kadrolu memur) ÖSYM görevi çıkar mı?
Evet,
çıkabilir.
Ancak bunun için bazı teknik ve idari koşullar var:
ÖSYM, görevli atamalarını
?Görevli İşlemleri Sistemi (GİS)? üzerinden yapar.
GİS?te kurumunuzun
personel listesinde aktif olarak tanımlı olmanız gerekir.
Bazı kurumlar, güvenlik veya izin gerekçesiyle
kendi personelini sistemde pasif konuma alabiliyor (örneğin: adalet, emniyet, vergi dairesi gibi kurumlar).
Bu durumda sistem sizi tanımaz, görev çıkmaz.
Yani ?kadronuz? uygun olsa bile,
kurumunuzun izin vermemesi nedeniyle görev alamayabilirsiniz.
2.
Şoför kadrosunda olup da sistemde ?hizmetli? olarak gözükme nedeni nedir?
Bu genelde
Kamu Personel Bilgi Sistemindeki (KPBS) kodlama farkından kaynaklanıyor.
ÖSYM sistemi, kadroları
standart sınıflara (GİH, THS, YHS) göre eşleştiriyor.
Şoför kadrosu
Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) altında tanımlı olduğundan, sistem otomatik olarak ?hizmetli? etiketiyle gösteriyor.
Yani bu bir hata değil,
teknik bir sınıflandırma farkı.
Ama bu durum, ÖSYM görevi almayı genelde engellemez.
3.
Bu konuda problem yaşayan var mı?
Evet, özellikle
şoför, hizmetli ve 4/B sözleşmeli personel arasında sık yaşanıyor:
GİS?te kadro kodu yanlış tanımlandığında sistem görevlendirmeye kapalı hale geliyor.
Bazı kurumlar, 4/B?lilerin sınav görevi almasına
izin vermediği için listeden çıkarıyor.
4.
4/B sözleşmeli personel ÖSYM görevlerinde yer alabilir mi?
Evet,
alabilir.
Ancak:
Kurumun izin vermesi gerekir (örneğin: Milli Eğitim Bakanlığı?nda 4/B öğretmenler görev alabiliyor).
Kadro sistemde tanımlı olmalı.
Bazı kurumlarda, ?görevlendirme onayı? otomatik reddedildiği için
sistemde görünmez.
Yani mevzuatta engel yok ama
kurumsal kısıtlama varsa görev çıkmaz.
Sorularını sırayla ve net şekilde açıklayayım
1.
Düz memurlara (4/A kadrolu memur) ÖSYM görevi çıkar mı?
Evet,
çıkabilir.
Ancak bunun için bazı teknik ve idari koşullar var:
ÖSYM, görevli atamalarını
?Görevli İşlemleri Sistemi (GİS)? üzerinden yapar.
GİS?te kurumunuzun
personel listesinde aktif olarak tanımlı olmanız gerekir.
Bazı kurumlar, güvenlik veya izin gerekçesiyle
kendi personelini sistemde pasif konuma alabiliyor (örneğin: adalet, emniyet, vergi dairesi gibi kurumlar).
Bu durumda sistem sizi tanımaz, görev çıkmaz.
Yani ?kadronuz? uygun olsa bile,
kurumunuzun izin vermemesi nedeniyle görev alamayabilirsiniz.
2.
Şoför kadrosunda olup da sistemde ?hizmetli? olarak gözükme nedeni nedir?
Bu genelde
Kamu Personel Bilgi Sistemindeki (KPBS) kodlama farkından kaynaklanıyor.
ÖSYM sistemi, kadroları
standart sınıflara (GİH, THS, YHS) göre eşleştiriyor.
Şoför kadrosu
Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) altında tanımlı olduğundan, sistem otomatik olarak ?hizmetli? etiketiyle gösteriyor.
Yani bu bir hata değil,
teknik bir sınıflandırma farkı.
Ama bu durum, ÖSYM görevi almayı genelde engellemez.
3.
Bu konuda problem yaşayan var mı?
Evet, özellikle
şoför, hizmetli ve 4/B sözleşmeli personel arasında sık yaşanıyor:
GİS?te kadro kodu yanlış tanımlandığında sistem görevlendirmeye kapalı hale geliyor.
Bazı kurumlar, 4/B?lilerin sınav görevi almasına
izin vermediği için listeden çıkarıyor.
4.
4/B sözleşmeli personel ÖSYM görevlerinde yer alabilir mi?
Evet,
alabilir.
Ancak:
Kurumun izin vermesi gerekir (örneğin: Milli Eğitim Bakanlığı?nda 4/B öğretmenler görev alabiliyor).
Kadro sistemde tanımlı olmalı.
Bazı kurumlarda, ?görevlendirme onayı? otomatik reddedildiği için
sistemde görünmez.
Yani mevzuatta engel yok ama
kurumsal kısıtlama varsa görev çıkmaz.