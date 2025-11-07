Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

DÜZ MEMURLARA ÖSYM GÖREVİ ÇIKIYOR MU


07 Kasım 2025 11:17
DÜZ MEMURLARA ÖSYM GÖREVİ ÇIKIYOR MU

DÜZ MEMURLARA ÖSYM GÖREVİ ÇIKIYOR MU VEYA ŞÖFÖR KADROSUNDA OLUP DA SİSTEMDE HİZMETLİ OLARAK GÖZÜKME SEBEBİ NEDİR BU KONUDA PROBLEM YAŞAYAN VEYA BİLGİSİ OLAN VAR MI BU SORUN NEDEN ÖSYM SİSTEMİNDE 4/B Lİ OLUP ÖSYM SINAVLARINDA GÖREV ALINABİLİR Mİ VEYA ALAN VAR MI ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM DEĞERLİ BİLGİLENDİRMELERİNİZ İÇİN


emeklisandıgıı
Aday Memur
07 Kasım 2025 11:19

VEYA GİDİP KOORDİNATÖRLÜKTEN GÖREV TALEP EDİLEBİLİR Mİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR BİLGİSİ OLAN VAR MI


Mahmut Çelik
Şef
07 Kasım 2025 11:59
ösymde koordinatörlükte görevli biri olarak söyleyeyim evet düz memurlara da görev çıkabiliyor fakat öncelik akademisyen ve öğretmenlerde. Özellikle katılımın yüksek olduğu üniversite sınavlarında düz memurlara da görev veriyoruz.

Karizmaunl
Daire Başkanı
07 Kasım 2025 12:08

Sorularını sırayla ve net şekilde açıklayayım

1. Düz memurlara (4/A kadrolu memur) ÖSYM görevi çıkar mı?

Evet, çıkabilir.

Ancak bunun için bazı teknik ve idari koşullar var:

ÖSYM, görevli atamalarını ?Görevli İşlemleri Sistemi (GİS)? üzerinden yapar.

GİS?te kurumunuzun personel listesinde aktif olarak tanımlı olmanız gerekir.

Bazı kurumlar, güvenlik veya izin gerekçesiyle kendi personelini sistemde pasif konuma alabiliyor (örneğin: adalet, emniyet, vergi dairesi gibi kurumlar).

Bu durumda sistem sizi tanımaz, görev çıkmaz.

Yani ?kadronuz? uygun olsa bile, kurumunuzun izin vermemesi nedeniyle görev alamayabilirsiniz.

2. Şoför kadrosunda olup da sistemde ?hizmetli? olarak gözükme nedeni nedir?

Bu genelde Kamu Personel Bilgi Sistemindeki (KPBS) kodlama farkından kaynaklanıyor.

ÖSYM sistemi, kadroları standart sınıflara (GİH, THS, YHS) göre eşleştiriyor.

Şoför kadrosu Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) altında tanımlı olduğundan, sistem otomatik olarak ?hizmetli? etiketiyle gösteriyor.

Yani bu bir hata değil, teknik bir sınıflandırma farkı.

Ama bu durum, ÖSYM görevi almayı genelde engellemez.

3. Bu konuda problem yaşayan var mı?

Evet, özellikle şoför, hizmetli ve 4/B sözleşmeli personel arasında sık yaşanıyor:

GİS?te kadro kodu yanlış tanımlandığında sistem görevlendirmeye kapalı hale geliyor.

Bazı kurumlar, 4/B?lilerin sınav görevi almasına izin vermediği için listeden çıkarıyor.

4. 4/B sözleşmeli personel ÖSYM görevlerinde yer alabilir mi?

Evet, alabilir.

Ancak:

Kurumun izin vermesi gerekir (örneğin: Milli Eğitim Bakanlığı?nda 4/B öğretmenler görev alabiliyor).

Kadro sistemde tanımlı olmalı.

Bazı kurumlarda, ?görevlendirme onayı? otomatik reddedildiği için sistemde görünmez.

Yani mevzuatta engel yok ama kurumsal kısıtlama varsa görev çıkmaz.





