Uzman öğretmenlik tazminatı


07 Kasım 2025 11:23
Uzman öğretmenlik tazminatı

Selamlar hocalarım

Ben 15 Ekim de uzman öğretmenlik sertifikamı aldım ama maaşıma sadece bunayın uzman öğretmenlik tazminatı yansımış?

Sorduğumda ise ayın 15 inden öncekilere yayıyor sonrakilere yatmıyor dendi ama başka ilçelerde tatihe dikkat edilmeden iki aylık yatırılmış hangisi doğru acaba

