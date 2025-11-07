Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Sözleşmeliden kadroya geçen arkadaşlardan unvan değiştiren var mı?


07 Kasım 2025 11:28
Sözleşmeliden kadroya geçen arkadaşlardan unvan değiştiren var mı?

olası kurumda görevde yükselme sınavında kadroya geçiş tarihi mi baz alınır ilk işe giriş tarihi mi bu konuda kafalar karışık 4/b büro personeli kadroya geçince memur olundu bir de nakil yasağı kadroya geçenler için 4 sene bunun başlangıç bitisi kadroya geçiş tarihi mi ilk işe giriş tarihi mi bilgisi olanlar aydınlatabilir mi

Çok Yazılan Konular

3/1 Derecede 4 lük kadro nasıl 3 olur ?Devlet hastanesi teknisyenleriKaymakamlık çalışanları hk.GİH şuanki maaşMSB görevde yükselme sınavı

Sözlük

Bugün olanlar 2 İş yaparken söylenen şarkılar 2 Koku 1 dodo kuşu 1 Enerji kaybı 1 bezirgan 1 100 yıl sonra yok olacak şehirler 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 mefedron 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolara ulaştıTürkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesindeAkın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandıÖnce temizlettiler, sonra ceza yazdılarAltın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar