07 Kasım 2025 12:49
İş güvenliği uzmanları adalet istiyor

Kartalkaya?daki otel yangını davasında, 5 yıl önce danışmanlık yaptığı bir işletmeden ayrılmış olan iş güvenliği uzmanı Kübra Demir, olayla hiçbir fiilî bağı bulunmamasına rağmen 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yangın çıktığında otelde görevli değildi, işletmeyle hiçbir sözleşmesi de kalmamıştı.

Ancak ?dosyada ismi geçti? gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtiliyor.

Oysa iş güvenliği uzmanı karar verici değil, uyarıcıdır.

Görevi riskleri tespit etmek, raporlamak ve gerekli önlemleri işverene bildirmektir.

Ege İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu da yaptığı açıklamada bu kararı haksız ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Federasyon, uzmanların bağımsızlıklarının zayıf olduğunu, işvereni uyardıklarında baskı ve mobbinge maruz kaldıklarını, bu kararın ise mesleği tamamen riskli hale getirdiğini vurguladı.

Bu karar yalnızca bir kişiyi değil, Türkiye?deki tüm iş güvenliği uzmanlarını etkiliyor.

Artık kimse risk almak istemiyor, çünkü ?uyarsan da suçlusun? korkusu giderek büyüyor.

Sosyal medyada binlerce iş güvenliği uzmanı kararla ilgili tepkisini ortaya koyuyor.

