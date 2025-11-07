Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Memurlar net kendine çeki düzen ver


07 Kasım 2025 12:54
Memurlar net kendine çeki düzen ver

adam akıllı birşey okuyamıyoruz şu kadar kısa birşey yazana kadar bile 3 kez reklam çıktı para kazanmak istiyorsunuz ama işin cılkı çıktı.

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği sınavıEş durumu tayiniÖnlisans mezunuyken Lisans Bölümü bitirmekSağlık mazereti süreİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklikKartal koşuyolu kalp hastanesiSağlık raporu beyanHac sağlık personeli sınavıHac sağlık sınavı başvurusu başladı

Sözlük

Koku 1 mandalina 1 yaratılan 42 Manipülatif gitme girişimi 2 buzul çağı 1 bezirgan 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 haydari 1 güne bir söz bırak 2 dodo kuşu 1

Son Haberler

THY'nin Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolara ulaştıTürkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesindeAkın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandıÖnce temizlettiler, sonra ceza yazdılarAltın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar