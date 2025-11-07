Kurumum belge vermiyor

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
07 Kasım 2025 14:06
Arkadaşlar merhaba, 4-B li çalıştığım yerden istifa edip başka bir kuruma memur olarak atandım. Atandığım kurum, eski kurumumdan alacağım hizmet belgesini istiyor fakat kurum böyle bir belge bizde yok diyor. Ne yapabilirim yardımcı olun lütfen????


07 Kasım 2025 14:07

E-devletten alamıyor musunuz?


07 Kasım 2025 14:12

Kurumun ?bizde öyle bir belge yok? demesi doğru değil. 4/B?li olarak çalıştığın süre de kamu hizmeti sayıldığı için, kurumun hizmet belgesi düzenlemesi zorunludur.

Yapabileceklerin:

Öncelikle eski kurumunun personel servisine yazılı dilekçe ver. ?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, kamu kurumları arasında hizmet süresinin devri için hizmet belgesi talep ediyorum? şeklinde belirt.

Dilekçene rağmen belge vermezlerse, dilekçenin bir nüshasını alındı kaşesiyle sakla.

Sonrasında yeni kurumuna durumu anlat ve dilekçeyi göster. Yeni kurum, eski kurumdan resmî yazı ile hizmet belgesi talebinde bulunabilir.

Ayrıca e-Devlet?ten alacağın SGK Hizmet Dökümü veya 4B hizmet belgesi, geçici olarak kabul edilebilir ama asıl resmi belgeyi eski kurum düzenlemek zorunda.


07 Kasım 2025 14:58

4b lilerin hizmet belgesi yok e devletten sgk hizmet belgesi götüreceksin...


07 Kasım 2025 15:22

"Onaylı hizmet cetveli" düzenleniyor. Ben de 4b sözleşmeli çalışıyorken, merkezi atama ile yerleştiğim yeni kurumum hizmet cetveli istemişti. Dilekçe vermiştim çalıştığım birime. Ticaret bakanlığın personel daire başkanlığı düzenleyip göndermişti.

