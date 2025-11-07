Kurumum belge vermiyor

Kurumun ?bizde öyle bir belge yok? demesi doğru değil. 4/B?li olarak çalıştığın süre de kamu hizmeti sayıldığı için, kurumun hizmet belgesi düzenlemesi zorunludur.

Yapabileceklerin:

Öncelikle eski kurumunun personel servisine yazılı dilekçe ver. ?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, kamu kurumları arasında hizmet süresinin devri için hizmet belgesi talep ediyorum? şeklinde belirt.

Dilekçene rağmen belge vermezlerse, dilekçenin bir nüshasını alındı kaşesiyle sakla.

Sonrasında yeni kurumuna durumu anlat ve dilekçeyi göster. Yeni kurum, eski kurumdan resmî yazı ile hizmet belgesi talebinde bulunabilir.

Ayrıca e-Devlet?ten alacağın SGK Hizmet Dökümü veya 4B hizmet belgesi, geçici olarak kabul edilebilir ama asıl resmi belgeyi eski kurum düzenlemek zorunda.