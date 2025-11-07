KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

Güvenlik soruşturması


07 Kasım 2025 14:34
Güvenlik soruşturması

Merhabalar, Adalet bakanlığı mülakat sonuçlarını bekleyen bir memur adayıyım. 2023 yılında Basit hakaret suçundan HAGB ve aynı davaya takiben icra açıldı. Bu mahkumiyet güvenlik soruşturmasında sorun olarak karşıma cıkar mı?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

dolunay 1 Manipülatif gitme girişimi 2 Nasıl bir evim olsun isterdim 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 dodo kuşu 1 mefedron 1 gidengelmez dağları 1 Bugün olanlar 2 haydari 1 yaratılan 2

Son Haberler

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandıOkullarda ilk ara tatil başladıMEB, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandıYargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebiDiyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar