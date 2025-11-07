Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

07 Kasım 2025 15:19
2026 yılı ocak ayında memur ve memur emeklisine en düşük %30 zam yapılması zaruridir...

memur ve emeklisine %20 zam yapmayı planlayan hükümet memuru gitgide sefalete doğru sürüklüyor. sendikaların acilen eylem yapmaları bu konuyu gündeme getirmesi gereklidir. 2026 yılında her ürüne iğneden ipliğe %25-30 zam gelecek.


pekgozenes
Aday Memur
07 Kasım 2025 16:22

Çok geç kalınmadı mı ? Bu iyi günlerimiz benden söylemesi. Yakında iş güvencemiz bile olmayacak.

