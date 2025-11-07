Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Görevde Yükselme


07 Kasım 2025 16:43
Görevde Yükselme

7 Şubatta yapılacak olan sınav Hangi Görevleri kapsayacak acaba


E.Kayı Han
Editor
07 Kasım 2025 17:04

Kurum belirtseydiniz ona göre cevap verilirdi.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Merkez Bankası Enflasyon tarihi güncellemesiSon iki ay hariç 16.55 toplam Ocak zammıTES kamuyu kapsıyor muAmir Yıllık İzne Çıkartmayabilir mi?Sürekli işçiler neden masa başında çalışıyorMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...Kurumum belge vermiyorHaciz acil lütfen

Sözlük

dodo kuşu 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 yaratılan 1 gidengelmez dağları 1 bezirgan 1 Koku 1 güne bir söz bırak 2 buzul çağı 1 Manipülatif gitme girişimi 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandıBakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajıBorsa haftayı değer kaybıyla kapattıKocaeli'de otomobil lokanta önündekilere çarptı, 1 kişi öldüKurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar