07 Kasım 2025 17:07
Promosyon mu kredi mi

Abiler selam 330.000 borcum var iş Bankası promosyon karşılığında 250 kredi veriyor 24 ay vade aylık 10.400 ödeme şeklinde.

Krediyi alıp ek hesapları kapatmak mantıklı mı 2 tane 50 binlik ek hesabım var kredi kartlarım var önerinize açığım yardımcı olursanız sevinirim ne yapmalıyım


Enginpol
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:13
2 tane ek hesap iş Bankası'ndan mı ayrı ayrımı

Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:19

Ayrı ayrı

Enginpol, 2 saat önce
2 tane ek hesap iş Bankası'ndan mı ayrı ayrımı

Vardır bir hayır
Şef
07 Kasım 2025 17:30

100 bin promosyonu bırakıp 250 bin kredi almak hiç mantıklı değil aslında 150 bin kredi çekip 250 ödemiş oluyorsun buda çok yüksek oran demek ( 4 küsür)


veba1982
Genel Müdür
07 Kasım 2025 17:33
Sen şu an başka bir yerden kredi de kullanacak durumda değilsen 250 krediyi kullan borcunu hafiflet

Vardır bir hayır
Şef
07 Kasım 2025 17:35

Ayrıca senin için garanti bankasina baktım 200 bin kredi 24 ay 3.85 oran aylik ödeme 14.500 TL .Karar senin tabi 100 bin promosyon sana kalmış olur


uzman_adayı
Şef
07 Kasım 2025 17:43
100 bini al 150 bin kredi çek 18 ay da öde ayda 12500-13.000 ödersin 220-225 k ödemiş olursun 12 ayda ödersen aylığın yüksek olurama 200 civarı ödersin ocak ayında maaşlarında % 17-18 zam +1000 lira yani 15 civarı maaş zam gelecek onu karşılarsın promosyonu verip kredi çekmek mantıksız

Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:44

Başka yerden çekme şansım yok burası da verirse maaş müşterisi olarak verecek


Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:46

Güzel anlatıyorsun ama başka yerden kredi alamıyorum

uzman_adayı, 2 saat önce
100 bini al 150 bin kredi çek 18 ay da öde ayda 12500-13.000 ödersin 220-225 k ödemiş olursun 12 ayda ödersen aylığın yüksek olurama 200 civarı ödersin ocak ayında maaşlarında % 17-18 zam +1000 lira yani 15 civarı maaş zam gelecek onu karşılarsın promosyonu verip kredi çekmek mantıksız

Deli-Kurt2017
Şef
07 Kasım 2025 17:49

Borcun varsa mantikli ben cektim 400 bin tl karsiligi ola 120 bin kesti. Elime gecen 380 bin. Altin borcu ve kredilerim kapattim. Kredileri erken kapattigim icin 30 bin falan ordan karim oldu. Birde altin borcunu dusununce benim acimdan mantikli oldu. Hic borcu olmayanlar icin mantikli olmayabilir.


Enginpol
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:53
benimde 2 kredi ek hesap borcu var bende çekmeyi düşünüyorum o şekilde bir krediyi kapatıp diğerine ara ödeme yapıp işi çevirmeye calışıcam bakalım

Deli-Kurt2017
Şef
07 Kasım 2025 17:53

Bunu cekerkende kredi puanim 980 di. Benden daha dusuk puanada cikti. 5 bin tl lik kredi kartim vardi. Limiti yukseltmiyorlardi is bankasi 158 bin tl kredi kartida cikti. Normalda maas subemiz degilmis diger sube itiraz edince suan kredi vermiyorlar. Ancak yakinda tekrar veririz demisler. Diyarbakir dicle subesi diger ildeki arkadaslara yardimci olurum demislerdi. Dahiliyeden ara Busra hanim var yardimci olur.

Deli-Kurt2017, 2 saat önce

Borcun varsa mantikli ben cektim 400 bin tl karsiligi ola 120 bin kesti. Elime gecen 380 bin. Altin borcu ve kredilerim kapattim. Kredileri erken kapattigim icin 30 bin falan ordan karim oldu. Birde altin borcunu dusununce benim acimdan mantikli oldu. Hic borcu olmayanlar icin mantikli olmayabilir.


Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:54

Peki gecikmeniz varmıydı yada kredi notunuz nasıldı

Deli-Kurt2017, 2 saat önce

Borcun varsa mantikli ben cektim 400 bin tl karsiligi ola 120 bin kesti. Elime gecen 380 bin. Altin borcu ve kredilerim kapattim. Kredileri erken kapattigim icin 30 bin falan ordan karim oldu. Birde altin borcunu dusununce benim acimdan mantikli oldu. Hic borcu olmayanlar icin mantikli olmayabilir.


Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:59

Bende tam olarak öyle yapıp rahatlatmayı düşünüyorum en azından gereksiz yere ayda 5.5 ek hesap faizine ödeme yapmayız

Enginpol, 2 saat önce
benimde 2 kredi ek hesap borcu var bende çekmeyi düşünüyorum o şekilde bir krediyi kapatıp diğerine ara ödeme yapıp işi çevirmeye calışıcam bakalım

Fırtına6655
Aday Memur
07 Kasım 2025 17:59
kredi puanın kaçtı devrem yapılandırma falan var mıydı
Musaozkaaan, 2 saat önce

Güzel anlatıyorsun ama başka yerden kredi alamıyorum


Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 18:00

Umarım bana da çıkar

Deli-Kurt2017, 2 saat önce

Bunu cekerkende kredi puanim 980 di. Benden daha dusuk puanada cikti. 5 bin tl lik kredi kartim vardi. Limiti yukseltmiyorlardi is bankasi 158 bin tl kredi kartida cikti. Normalda maas subemiz degilmis diger sube itiraz edince suan kredi vermiyorlar. Ancak yakinda tekrar veririz demisler. Diyarbakir dicle subesi diger ildeki arkadaslara yardimci olurum demislerdi. Dahiliyeden ara Busra hanim var yardimci olur.


Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 18:02

Yapılandırmam yok kredi puanım Düşük net bilmiyorum şuan 900 falan olabilir

Fırtına6655, 2 saat önce
kredi puanın kaçtı devrem yapılandırma falan var mıydı

Enginpol
Aday Memur
07 Kasım 2025 18:03
marşta icra falan yoksa muhtemelen verirler puana bakmaksızın diye düşünüyorum

Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 18:03

O kişinin iletişim numarası varmı acaba

Deli-Kurt2017, 2 saat önce

Bunu cekerkende kredi puanim 980 di. Benden daha dusuk puanada cikti. 5 bin tl lik kredi kartim vardi. Limiti yukseltmiyorlardi is bankasi 158 bin tl kredi kartida cikti. Normalda maas subemiz degilmis diger sube itiraz edince suan kredi vermiyorlar. Ancak yakinda tekrar veririz demisler. Diyarbakir dicle subesi diger ildeki arkadaslara yardimci olurum demislerdi. Dahiliyeden ara Busra hanim var yardimci olur.


Musaozkaaan
Aday Memur
07 Kasım 2025 18:05

İnşallah

Enginpol, 1 saat önce
marşta icra falan yoksa muhtemelen verirler puana bakmaksızın diye düşünüyorum

captain42m
Şef
07 Kasım 2025 18:06
devrem sana birşey sormak istiyorum şimdi bana dedi ki şube isbankasin da kalan icra borcunu odedikten sonra deneriz çıkar dedi ek hesap y ada kredi kartı ama şunu soramadım onlara benim 1 tane icra dosyam kaldı ama bankaya değil magazaya acaba o açık dosya etkiler mi ya banka değil de magaza
Enginpol, 1 saat önce
marşta icra falan yoksa muhtemelen verirler puana bakmaksızın diye düşünüyorum
