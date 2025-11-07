Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2025 yılı nisan ayında norm güncelleme yapıldı mı?


07 Kasım 2025 17:24
2025 yılı nisan ayında norm güncelleme yapıldı mı?

2025 yılı nisan ayında norm güncelleme yapıldı mı?

yapıldı ise hangi tarihlerde yapıldı bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenliği bırakma düşüncesiVeli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?29 Ekim Nöbet Ücreti ve Çift nöbet hakkındaŞanlıurfa ve Malatya?da resen atama yok.10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?İl onayı tamamlandı. Sertifika oluşturulması bekleniyor yazıyor. Ne yapmalıyım?

Sözlük

güne bir söz bırak 2 bezirgan 1 buzul çağı 1 Bugün olanlar 2 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 Manipülatif gitme girişimi 2 dolunay 1 Koku 1 yaratılan 1 mefedron 1

Son Haberler

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye kalite ihraç eden merkez olacakDoğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandıBakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajıBorsa haftayı değer kaybıyla kapattıKocaeli'de otomobil lokanta önündekilere çarptı, 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar