2025 yaz dönemi mazeret atamasında il emri mi ilçe emri mi oldu?


07 Kasım 2025 17:49
2025 yılı yaz dönemi mazeret atamasında okula atanamayanlar il emrine mi? ilçe emrine mi atandı?


tonya61
Aday Memur
07 Kasım 2025 21:33
İl emrine atandı,iller de mazeret ilçesine atamasını yaptılar.Tüm iller mazeret ilçesine mi atadı bilmiyorum.Bizim il öyle yaptı.
