Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTI


07 Kasım 2025 18:08
İŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTI

İş Bankası Emniyet Mesuplarının Banka hesaplarından Mesai Dışı Tatil günlerinde Bayramlarda yapacağı EFT işlemlerinden Üçret alacağını banka çalışanları açıkladı.

Yapılan maaş ve promosyon ihalesinde bu işlemler niye şart nameye konmamış bir paket olarak niye ele alınmamış ilginç Aile bireylerine çıkarılacak Ek kredi kartı yılık aidatlar teşkilat mensupları tarafından can sıkıcı olacaktır.


ÖTÇ66
Aday Memur
07 Kasım 2025 18:23
bir eft 5 lira ayda 50 tane yapsan 250 tl için yaygara yapma git Allah aşkına..

spartalı77
Şube Müdürü
07 Kasım 2025 18:32
Mesele 5 lira olup olmaması değil ki, bütün kurumların, yapmış oldukları anlaşmalarda EFT havale kart ücretleri gibi konular geçiyor. Promosyon ödeme tarihini bile, ilk maaştan 30 gün sonra diye ibare geçmiş. başarısız kötü bir şartname hazırlamışlar maalesef.
solder312131
Şef
07 Kasım 2025 18:34
ne alaka ya emeklinin bile 10 lira maaşına özel bankalar havale EFT ücretsiz yapıyor niye ki ayda 250 verelim. laf
AslanKral05
07 Kasım 2025 18:41

Arkadaşımız çok eft yapmayan biri sanırım yüklü miktarda yapılan eft den 5 TL alınmayacağı bilmiyor ayrıca elindeki kimlik yarın toplu taşımada iptal olsa ne gerek var işe günde bir kere gidiyoruz ulaşım üçreti nedirki der.

yakışıgım
Şube Müdürü
07 Kasım 2025 18:54

Bu sorun mu şimdi mesai saatlerinde maaşını EFT ücreti almayan bı bankaya at ordan yap eftlerini

