24 Kasımda yeni atancakların kararnamesi ne zaman?


07 Kasım 2025 18:22
24 Kasımda yeni atancakların kararnamesi ne zaman?

24 Kasım'da ilk atama görev yerleri belli olacak.

19 ocakta göreve başlayacak dedi sayın bakan.

Ne zaman kararnameleri belli olur? Ocak mazeret eş durumu için soruyorum.Teşekküler


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
07 Kasım 2025 19:15

Mazeret atamasının 1. aşamasına başvurmanız için atanmış olması yeterli.


turkcebiliyorum
Aday Memur
07 Kasım 2025 19:18

Hocam atanmış olmasından kastınız nedir? 24 Kasımda görev yerleri belli olunca atanmış oluyor mu?

Buna bağlı olarak birinci aşamaya nasıl başvuracağız. Sonuçta MEBBİSte henüz göreve başlamış görünmeyecek

TürkDili&Edebiyatı, 15 dk. önce

Mazeret atamasının 1. aşamasına başvurmanız için atanmış olması yeterli.

