Naklen atama

07 Kasım 2025 20:11
KPSS puanımla bulunduğum kurumdan başka bir kuruma muvafakat ile geçiş yaptım. Mevcut kurumuma ayrılış yazım gelmiş. Ben işlerim olduğundan dolayı haftaya cuma tebliğ alıp ayrılış yapacağım. Bu durumda mehil sürem ne zamandan başlar ve yazının tebliğ için 1 hafta beklemesi sorun oluşturur mu?

