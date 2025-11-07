Başöğretmenlik süresi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Öğretmenliği bırakma düşüncesiVeli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?İl onayı tamamlandı. Sertifika oluşturulması bekleniyor yazıyor. Ne yapmalıyım?10 Kasımda törene katılmak zorunlu mu?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Ek ders ödenmesinde sabit olmaması.
Sözlük
Son Haberler
'Uzun işsizlik sonrasında sadece FETÖ/PDY okulunda iş bulabildim' savunması kabul gördü8 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıKahramanmaraş'ta heyelan: Depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldıSosyal medya kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandıİstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar