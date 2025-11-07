Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

5510 emekli Mühendis Memur Maaşı


07 Kasım 2025 22:55
5510 emekli Mühendis Memur Maaşı

Farzedelimki 2008 sonrasi işe baslamış kamuda bir muhendis 5510 a tabi olarak emekli olduğunda varsayalimki 25 yıl hizmet sureci olsun bugun emekli olsa en az ne kadar maaş alıca&#311; net hesaplayan yazarsa çok sevinirim iyi aksamlar dilerim

