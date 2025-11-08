Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
eş durumunda istanbul il sağlık hastane seçme


08 Kasım 2025
eş durumunda istanbul il sağlık hastane seçme

istanbul il sağlığın emrini düşünce istediğimiz hastane seçebilirmiyiz branş radyolojide daha önce bu süreç istediği yere verilen veya verilmeyen oldu mu nasıl bir yol izliyorlar

