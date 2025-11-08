Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hac sağlık sınavı başvuru kabul/red/itiraz süreci


08 Kasım 2025 07:08
Hac sağlık sınavı başvuru kabul/red/itiraz süreci

Hac Sağlık Sınavı Başvuru Kabul/ Red/ İtiraz Sureci dün belli oldu. Başvuru yapan arkadaşlar kontrol edip, düzeltme için Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ne mail ginderebilir.

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniÜnvan değişikliği sınavıAtama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklikÖnlisans mezunuyken Lisans Bölümü bitirmekİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Eş durumu tayiniEş durumu tayini hk.Refakat izniEş durumunda istanbul il sağlık hastane seçme

Sözlük

Nasıl bir evim olsun isterdim 1 İş yaparken söylenen şarkılar 2 Manipülatif gitme girişimi 2 güne bir söz bırak 2 buzul çağı 1 Koku 1 haydari 1 Kendinden yaşça küçük bir adamla evlenmek 1 Bugün olanlar 2 kazım koyuncu 1

Son Haberler

Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadıRamazan umre turları için kayıtlar başladıSavcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandıProfesör Ahmet Uysal Atatürk paylaşımını sildiTicaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar