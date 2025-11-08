Görev puanı hesaplanırken son tarih

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
08 Kasım 2025 13:50
Görev puanı hesaplanırken tayinci biri için hangi tarih baz alınır son olarak?

2026 da tayin olacak personel için 2026 nin hangi ayına kadar çalışmış sayılacak ve puan hesaplanıp görev puanına dahil olacak


Klav.ye
Şube Müdürü
08 Kasım 2025 14:28

2026 yılının puanı hesaba katılmıyor. 31.12.2025 e kadar olan puanlar hesaplanıyor. ayrıca 2010 yılından önceki tarihler için ilçeler dikkate alınmıyor. 2010 yılından önce ilçede çalışmış olsan dahi il merkeznin puanı esas alınıyor. benim yüksek puanlu bir ilçede çalıştıgın 5 yılım gitti. ilçenin günlük puanı 3.550 , il merkezinin puanı 2.450.. benim 5 yılımı 2.450 den hesap etmişler. itiraz ettim ret geldi..

