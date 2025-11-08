Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

GİH e geçtim galiba


08 Kasım 2025 15:02
GİH e geçtim galiba

5 yıl önce adli bi olaydan ötürü ihraç olmuştum. Yakın bi zamanda göreve iade edildim. Başlama yaptıktan sonra sağlık kurulundan rapor aldırdılar. Sağlık kurulu psikiyatriden D dilimi rapor verdi. Aktif polislik görevi yapamaz raporu verdi. Bundan sonra süreç ne olur . GİH olarak mı göreve devam edeceğim . Bilgi verecek birisi var mı konuyla alakalı


Klav.ye
Şube Müdürü
08 Kasım 2025 15:19

çalıştığım yerdeki arkadaşın durumundan bildiğim kadarını söyleyeyim. sana iki seçenek sunacaklar, malulen emeklilik ya da GİH olarak devam etme.. Emekliliği seçersen meslek kıdemine göre sana bir maaş bağlayıp emekli edecekler. GİH olarak devam etmek istersen gih kadrosuna geçeceksin. çalışmaya devam edeceksin. eger istersen kendi memleketine tayin olma hakkın var. ve gşh olarak çalışmaya başladıktan sonra (bundan senin haberin olmayabilir) 1 yıl deneme süren var. birim amirine yazı gönderecekler. 1 yıl durumunu takip edin, eger anormal bir durum olmazsa 1 yıl sonra seni psikiyatriye sevk edip durumunu degerlendirecekler. psikiyatr sorun yok çalışabilir derse gih olarak devam edersin. Çalışamaz derse malulen emekli edileceksin. eger 1 yıllık dene süresi içinde birim amirin anormal bir durum hissederse hakkında bir form doldurup saglık daireye gönderir. saglık daire 1 yılın dolmasını beklemeden seni psikiyatr e sevk eder. psikiyatr yine sıkıntı yok çalışabilir derse devam , çalışamaz durumu sıkıntılı derse emekliye sevk edileceksin... kısaca özeti bu...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerIS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?İsbankasi Promosyon 100.000 TLPromosyon mu kredi miSayın bakan müjde açıklayacağı haberiBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıİŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTIYeni yönetmelik iptal edilmelidirMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Sözlük

altın 1 kazım koyuncu 1 Manipülatif gitme girişimi 1 Bugün olanlar 2 uçağı iterek çalıştırmak 1 haydari 1 mefedron 1 buzul çağı 1 İş yaparken söylenen şarkılar 2 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

İran'da para biriminden 4 sıfır atılması resmen onaylandıBursa'da caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulunduBakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve manevi desteği bize ilave güç verdiİletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar