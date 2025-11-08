Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eş Durumuyla Doğudan Batıya tayin mümkün mü ?


08 Kasım 2025 15:41
Eş Durumuyla Doğudan Batıya tayin mümkün mü ?
Merhaba bu sene ipkam kabul edilmedi ve doğuya atandım. İlk şark görevim. Bu ay evleneceğim eşimde polis memuru kendisi batıda görev yapıyor. Ona tabi olup tekrardan batıya dönmem mümkün müdür ? Teşekkürler.

gulyabani.10
Memur
08 Kasım 2025 15:52
o senin yanına gelecek hayırlı olsun
Toplam 1 mesaj

