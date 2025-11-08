KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merkez Bankası Makine Mühendisliği Alımı


08 Kasım 2025 15:58
İyi günler herkese, önümüzdeki haftasonu merkez bankasının makine mühendisliği alımında yazılı sınava gireceğim. Daha evvel yazılı sınava girmiş olan var ise hatırladıklarını paylaşma imkanı var mı? Şimdiden teşekkür ederim.

