KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Açıktan lisans okuyup KPSS ile atanmak istiyorum.


08 Kasım 2025 20:00
Açıktan lisans okuyup KPSS ile atanmak istiyorum.

Merhaba,

2 sene bilgisayar mühendisliği okudum, temel derslerin hepsini aldım.

Sonra tıp fakültesine geçiş yaptım. Açıktan lisans okuyup dersleri saydırıp bu seneki KPSS'ye giriş yapmak istiyorum.

tıp okurken memur olmak istiyorum

KPSS'den 95-97+ çok rahat alacak bilgim var.

Ne tavsiye edersiniz benim için, derslerimde devam zorunluluğu yok.

Hangi kpss'ye gireyim, açıktan hangi bölümü okuyayım, hangi kurumları tavsiye edersiniz?


komodin bahattinn
Şef
08 Kasım 2025 20:37
agam bizimle egleniyir herhal...
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)Belediyeler neden merkezi alım ile eleman almıyor?Alımlar hk.Açıktan lisans okuyup KPSS ile atanmak istiyorum.

Sözlük

eden filmi 1 haydari 1 kalıcı iz bırakmak 2 buzul çağı 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 kazım koyuncu 1 altın 1 uçağı iterek çalıştırmak 3 mefedron 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Bayern Münih'in rekor başlangıç hayali suya düştüDervişoğlu'ndan CHP'ye 'Derhal çekilin' çağrısıMHP'den sağlıkta yenilik çağrısı: Bildirgeden çıkan 13 ana sorunFatih Tekke 'Ben gerçekçi bir adamım' diyerek açıkladıDrift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar