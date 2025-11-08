Hizmet Süresi Hesaplaması ve Eş Durumu Mazeretiyle Atama

Sayın meslek büyüklerim ve sevgili devrelerim, Durumumla ilgili tecrübe ve bilgilerinize danışmak istiyorum. Ben 2024 yılında 2. Bölge (X) iline 4 yıl görev süresi ile atandım. Ancak bu yıl, içinde bulunduğum ilin görev süresi 6 yıla yükseltildi. Bu değişiklik sebebiyle, görev süresi 2 yıl olan bir ilçeye tayin istemeyi düşünüyorum. Mevcut görev yerimde (Eylül 2024'ten bu yana) yaklaşık 14 aydır görev yapmaktayım. Eşim de x ilinde sağlık sektöründe görev yapmaktadır. Hesaplamalarıma göre, 4 yıllık yerdeki 14 aylık hizmetim, 2 yıllık ilçeye geçtiğimde (oran-orantı ile) 7 ay olarak sayılacak. Bu durumda 2 yıllık hizmet süremi tamamlamam için yaklaşık 17 ay daha (toplam 24 ay) çalışmam gerekecek ve görevim tahmini olarak Nisan 2027'de dolacak. Bu çerçevede birkaç sorum olacak: 1. Atandığım seneki 4 yıllık (veya ilin yeni süresi olan 6 yıllık) süreye mi tabiyim, yoksa tayin istediğim takdirde ilçenin 2 yıllık görev süresi benim için geçerli olur mu? 2. Yaptığım oran-orantı hesaplaması (4 yıllık yerdeki 14 ayın, 2 yıllık yerde 7 ay sayılması) doğru mudur? 3.Şayet bu hesaplama doğruysa ve 2 yıllık görev sürem Nisan 2027'de dolarsa; verdiğim eş durumu mazeret dilekçesi kabul olduğu takdirde, genel atama dönemini (Temmuz/Ağustos) beklemeksizin, sürem dolar dolmaz (Nisan 2027 içinde) ilişik kesip tayin olabilir miyim? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim, Allah'a emanet olun.

