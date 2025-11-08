KREDI MESELESİ SON NOKTA

Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında yapılan promosyon anlaşmasının ardından, son günlerde bazı sosyal medya ve çeşitli platformlarda kurumumuza özel farklı ödeme planları ve faiz oranları içeren kredi kampanyalarına ilişkin paylaşımlar ve haberler yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak resmî açıklamalar dışında yer alan haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.