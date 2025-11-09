KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
2026 kpss Ye hazırlanmak istiyorum iyi puan almış arkadaşların kitapları alinir


09 Kasım 2025 00:49
Merhaba arkadaşlar 2026 kpss b grubundan hazırlanacam.dersaneye gidip notlar çıkaran iyi puan almış arkadaşlarim notları ve kitaplarini almak istiyorum.bana [email protected] ulaşabilirsiniz.herkese başarılar

