Sınav Sistemleri ve Müfredatlar Hakkında! -Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış Ziya Selçuk'un konu hakkında açıklaması:

"Müfredatı tamamlamamız lazım, yetişmemiz lazım diyecekler.

Ben de diyeceğim ki sizin yetiştirmeniz gereken bir çocuğunuz var. Müfredat yok. Bu müfredat meselesi esasen Türkiye'nin köylerinde, şehirlerinde, kırsalında, kasabalarında, küçük şehirlerinde ve metropollerinde çocukların ortalamasına göre tasarlanmış bir içeriktir. Ve kendi sınıfınıza girdiğinizde o müfredatın ne kadarını o sınıfın ihtiyacı var bunu belirlemeniz lazım.

Hayır derseniz, hangi okulda olursak olalım bunları tamamlamak zorundayız derseniz, müfredatın ölü doku olmasını garanti edersiniz. Müfredat o sınıftaki çocukların neye ihtiyacı varsa odur. Müfredat dışarıdan verilen bir içerik değildir. Çocuğun içindekini ortaya çıkaran bir içeriktir. Yani her çocuğun müfredatı kendisinin içindedir. Önemli olan, bu çocuğun neye ihtiyacı var? Daha doğrusu, bu nasıl bir donanımla yaratılmış, dünyaya gelmiş ki ben bunu keşfedeyim ve bu keşifle bu çocuğun ilişkisi ne? Yeteneği ne? Becerilerini nerede geliştirebilir? Bunun farkına varayım ve çocuğun içindeki müfredatı ortaya çıkarayım."

Asıl amaç budur. Hayır. Bunun yerine tüm çocuklar için tek bir hedef koyup herkes ona koşsun demek yaratılışa aykırıdır.