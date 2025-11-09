Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Kamu kurumlarında öğretmenlik diplomasina sahip memurların MEBe geçişi açılmalıdır.


09 Kasım 2025 02:28
Kamu kurumlarında öğretmenlik diplomasina sahip memurların MEBe geçişi açılmalıdır.
**31 Ağustos #MemurÖğretmenler için kara bir gündür** Liyakat ve kariyer ilkeleri ile yapılan geçiş kaldırıldı. Ücretli öğretmen sayısız 100 binlere ulaştı. Bu süre içinde sayısız eşitlik ve adalet olmadan sayısız atama yapıldı. 5 bin ücretli, 5 bin dersaneci, 28 Şubat mağdurları, akademisyenler sayısız kişi MEB'e geçişi sağlandı. Soruyoruz: Kamuoyu KPSS ile atanmış, MEB AGS ve ÖABT puanı olan memur öğretmenlere yapılan bu haksızlık ne zaman son bulacak! Kanuni gerekçesiyle sabit bir hakkın iadesi için 13 yılımız heba oldu.

Çok Yazılan Konular

Öğretmenliği bırakma düşüncesiRaporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Uzman öğretmenlik tazminatıGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)2025 yaz dönemi mazeret atamasında il emri mi ilçe emri mi oldu?24 Kasımda yeni atancakların kararnamesi ne zaman?29 Ekim Nöbet Ücreti ve Çift nöbet hakkındaVeli whatsapp grubundan paylaşım yapılmadığı için uyaran idare?

Sözlük

altın 1 mefedron 1 Bugün olanlar 2 uçağı iterek çalıştırmak 3 buzul çağı 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 1 haydari 1 kazım koyuncu 1 kalıcı iz bırakmak 2 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1

Son Haberler

İDDK, doçentlik başvurularında yağmacı/şaibeli dergilere ilişkin açılan davayı karara bağladıBingöl'de 3,8 büyüklüğünde depremYüzyılın Konut Projesi'nde başvuru takvimi nasıl işleyecek?Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 2 ölü 7 yaralıUludağ'da ormanda kaybolan 4 genç aranıyor

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar