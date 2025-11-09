Kamu kurumlarında öğretmenlik diplomasina sahip memurların MEBe geçişi açılmalıdır.

**31 Ağustos #MemurÖğretmenler için kara bir gündür** Liyakat ve kariyer ilkeleri ile yapılan geçiş kaldırıldı. Ücretli öğretmen sayısız 100 binlere ulaştı. Bu süre içinde sayısız eşitlik ve adalet olmadan sayısız atama yapıldı. 5 bin ücretli, 5 bin dersaneci, 28 Şubat mağdurları, akademisyenler sayısız kişi MEB'e geçişi sağlandı. Soruyoruz: Kamuoyu KPSS ile atanmış, MEB AGS ve ÖABT puanı olan memur öğretmenlere yapılan bu haksızlık ne zaman son bulacak! Kanuni gerekçesiyle sabit bir hakkın iadesi için 13 yılımız heba oldu.

**31 Ağustos #MemurÖğretmenler için kara bir gündür** Liyakat ve kariyer ilkeleri ile yapılan geçiş kaldırıldı. Ücretli öğretmen sayısız 100 binlere ulaştı. Bu süre içinde sayısız eşitlik ve adalet olmadan sayısız atama yapıldı. 5 bin ücretli, 5 bin dersaneci, 28 Şubat mağdurları, akademisyenler sayısız kişi MEB'e geçişi sağlandı. Soruyoruz: Kamuoyu KPSS ile atanmış, MEB AGS ve ÖABT puanı olan memur öğretmenlere yapılan bu haksızlık ne zaman son bulacak! Kanuni gerekçesiyle sabit bir hakkın iadesi için 13 yılımız heba oldu.