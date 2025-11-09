Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

acil bilgi yardım


09 Kasım 2025 09:34
acil bilgi yardım
merhaba kredi kartımdan yükleyip hesabıma çekebileceğim uygulama var mı bilgisi olan

adana0100
Aday Memur
09 Kasım 2025 09:42
terket burayı aslanım

umtblc
Daire Başkanı
09 Kasım 2025 10:46

esnaf bir tanıdıgn varsa görüşeceksin, dükkana mal alacagında parayı sana verir ödemeyi senin karttan yapar böylece sıfır faizli parayı nakite çevirmiş olursun. bakkal, tekel yada bu tarz işler yapan esnaf tanıdıgın varsa rica et


polıce35
Aday Memur
09 Kasım 2025 10:57

kuyumcular kredi kartıyla altın satıyor al sat yapabilirsin. Bazı kuyumcular 3 taksite kadar vadesiz taksitte yapıyor. Uygulama olarak hepsiburada' da kartından hesabına para yükleyip gram altın gümüş al sat yaparak paranı çekebiliyorsun ama hepsiburada kesinti yapıyor en mantıklısı kuyumcudan almak.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunPromosyon mu kredi miİsbankasi Promosyon 100.000 TLSayın bakan müjde açıklayacağı haberiBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıİŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTIYeni yönetmelik iptal edilmelidirPBS ekranindaki degişiklik..IS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?

Sözlük

kazım koyuncu 1 kalıcı iz bırakmak 2 eden filmi 1 altın 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 Bugün olanlar 1 uçağı iterek çalıştırmak 3

Son Haberler

Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen araçtaki 2 çocuk öldüBalıkesir Üniversitesi'nden sertifikayla öğretim görevlisi alımıİŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin işe yerleştirmeye aracılık ettiTBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?AVM'lerde kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar