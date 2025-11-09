Şantiye şefliği

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Arkadaşlar merhaba. Kamuya atandıktan sonra göreve başlamak için şantiye şefliğinden istifa etmek yeterli mi yoksa sistemden de düşmesi gerekiyor mu göreve başlamak için? Çünkü istifa ettikten sonra aktif olarak bırakılmış oluyor ama yine de sormak istedim

