Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Sorunlu bina sakini


09 Kasım 2025 11:41
Bulunduğum binada toprak sahibi olup birden fazla dairesi olan şahıs binada bulunan hemen hemen herkesle kavgalı olup sorun çıkarmakta bu kişinin binadan tahliyesi nasıl gerçekleştirilir nereye şikayet etmemiz gerekiyornasıl bir yola gitmek lazım bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


adana0100
Aday Memur
09 Kasım 2025 13:49
avukata danış kardeş
