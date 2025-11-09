bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi lütfen çok acil çok önemli

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Antalya yabancı turist sayısında yeni rekora koşuyorFabrika yangınında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandıDisiplin kurulu dosyayı yetkisinde görmediği dosyayı doğrudan yüksek disiplin kurulan gönderebilir mi?İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştüAra tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar