09 Kasım 2025 12:35
bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi lütfen çok acil çok önemli
ben 150 bin liralık kredi kartımı yapılandırdım 250 bin lira oldu faiziyle beraber. 2 ay 10-10 ödedim ama şimdi kapatmak istiyorum kapatma tutarı kart limiti olan 150 bin üzerinden mi hesaplancak yoksa 250 bin lira üzerinden mi. çok acil bilgi almam gerekiyor banka da doğru dürüst bişey demiyor. şubeye gitmeniz gerekiyor deniliyor ama şuanlık gidebilecek durumda olmadığım için gidip te soramıyorum. kapama tutarı hesaplaması konusunda bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen. daha önce aynı durumu yaşayan vardır belki.

Mhsncrk
Aday Memur
09 Kasım 2025 13:09
kimse yok mu ya lütfen çok önemli.
