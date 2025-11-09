Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Aday Memur Çekilme


09 Kasım 2025 14:43
Aday Memur Çekilme
Aday memur (asaleti onanmamış memur) usulune uygun olarak istifa ederse (çekilirse) yeniden memur olabilmek için bekleme süresi yine 6 ay mı ? Yoksa aday olduğu için farklı mı ? Bilenler aydınlatabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Emekli Gümrük Müdürü maaşı ne kadar ?Görev tahsisli lojmanlarHazine ve Maliye Bakanlığı PromosyonMilli saraylar idaresi başkanlığıKariyer uzman yardımcılığıKadroya geçişteki sorunYeni Memur Yurtdışı okulda okumak

Sözlük

eden filmi 1 kazım koyuncu 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 altın 1 uçağı iterek çalıştırmak 3 güne bir atasözü bırak 1 Bugün olanlar 1 kalıcı iz bırakmak 2 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1

Son Haberler

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında!Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandıNiğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldüMersin'de kasım ayında deniz keyfi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar