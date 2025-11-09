puanla sistemi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

09 Kasım 2025 15:00
Arkadaşlar gruplar nasıl hesaplanıyor bilen var mı ? Başladığın tarihten aralığa kadar mı nisana kadar mı? Bir de mesela 10 yıl 4 ay çalışılan memur 5-10 grubunda mu 10-15 mi?

mehmetkaya45
Aday Memur
09 Kasım 2025 17:32

Bu sistemde kimsenin bişey anladığı yok.Önceden 3. veya 4. tercih gelince üzülürdük şimdi insanlar 10.tercih gelince seviniyor 30. / 40.tercihe gitmedik iyi ki diye.

