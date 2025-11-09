Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Kurum içi atama


09 Kasım 2025 15:24
Kurum içi atama
Gençlik ve Spor bakanlığında bulunduğum ildeyim fakat ilçeye atandım. Merkez ile çalıştığım yer 1.5 saat ve arabayla gitmek zorunda kalıyorum otobüs saatleri uymadığı için merkeze nasıl geçebilirim nasıl bir yol izlemeliyim

Yavuz Ahmet Kartal
09 Kasım 2025 15:25
Kpss puanı ile atandım sözleşmeli memur olarak geçiyorum yani şuanda bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen
