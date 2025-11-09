Kurum içi atama

Gençlik ve Spor bakanlığında bulunduğum ildeyim fakat ilçeye atandım. Merkez ile çalıştığım yer 1.5 saat ve arabayla gitmek zorunda kalıyorum otobüs saatleri uymadığı için merkeze nasıl geçebilirim nasıl bir yol izlemeliyim

Gençlik ve Spor bakanlığında bulunduğum ildeyim fakat ilçeye atandım. Merkez ile çalıştığım yer 1.5 saat ve arabayla gitmek zorunda kalıyorum otobüs saatleri uymadığı için merkeze nasıl geçebilirim nasıl bir yol izlemeliyim