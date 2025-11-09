iş bankası icradan kesildiği halde maaş hesabından kesinti

arkadaşlar iş bankasından icralıgım maaşımin 4/1 oranında icradan kesiliyor. uzun zamandır iş bankasına girmiyordum. maaş hesabı açıldı diye bugün giriş yaptım. maaş hesabı olarak açılan hesaba para yatırdım. yatırdığım para takas yoluyla ödeme açıklamasıyla otomatik olarak kesildi. şubeyi aradım maasinizda kesinti olmaz ama maaş harici gelen tüm ödemeler kesilir dedi. anladığım promosyon ve ek görev paraları hep keislecek. -benim bildiğim maaş hesbaina bloke konulmaz -bloke konulacaksa veya kesinti olacaksa bile icra dairesi kararı ile konulabilir. -gelecekteki alacaklara bloke konulamaz. ben bunla alakalı bu hafta içi bddkya yazı yazacağım. bu durumu yaşamış devrelerim varmı ne yapmamız gerekir.

