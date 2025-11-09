Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

iş bankası icradan kesildiği halde maaş hesabından kesinti


09 Kasım 2025 15:58
iş bankası icradan kesildiği halde maaş hesabından kesinti
arkadaşlar iş bankasından icralıgım maaşımin 4/1 oranında icradan kesiliyor. uzun zamandır iş bankasına girmiyordum. maaş hesabı açıldı diye bugün giriş yaptım. maaş hesabı olarak açılan hesaba para yatırdım. yatırdığım para takas yoluyla ödeme açıklamasıyla otomatik olarak kesildi. şubeyi aradım maasinizda kesinti olmaz ama maaş harici gelen tüm ödemeler kesilir dedi. anladığım promosyon ve ek görev paraları hep keislecek. -benim bildiğim maaş hesbaina bloke konulmaz -bloke konulacaksa veya kesinti olacaksa bile icra dairesi kararı ile konulabilir. -gelecekteki alacaklara bloke konulamaz. ben bunla alakalı bu hafta içi bddkya yazı yazacağım. bu durumu yaşamış devrelerim varmı ne yapmamız gerekir.

police_22
Memur
09 Kasım 2025 16:05
maaş harici her gelen parayı banka otomatik tahsil eder.hiç bişey yapamazsın.sadece maaş ve yol harcırah kesmiyor.benim başıma geldi.okadar uğraştım bişey yapamadım malesef.tez zamanda borcun biter inşallah

serhat801
Aday Memur
09 Kasım 2025 16:07
promosyonuda kesermi devrem. ama mantıksız geliyor bana. borç icraya düşmüş icra dairesi kararı olmadan hesabından nasıl kesinti yapıyor.
police_22, 2 saat önce
maaş harici her gelen parayı banka otomatik tahsil eder.hiç bişey yapamazsın.sadece maaş ve yol harcırah kesmiyor.benim başıma geldi.okadar uğraştım bişey yapamadım malesef.tez zamanda borcun biter inşallah

Enginpol
Aday Memur
09 Kasım 2025 16:15
normal krediler var devrem benim iş bankasında maaş hattında keser mi kredileri
police_22, 2 saat önce
maaş harici her gelen parayı banka otomatik tahsil eder.hiç bişey yapamazsın.sadece maaş ve yol harcırah kesmiyor.benim başıma geldi.okadar uğraştım bişey yapamadım malesef.tez zamanda borcun biter inşallah

spartalı77
Şube Müdürü
09 Kasım 2025 16:17
keser devrem maalesef hiç kaçışın yok.
serhat801, 1 saat önce
promosyonuda kesermi devrem. ama mantıksız geliyor bana. borç icraya düşmüş icra dairesi kararı olmadan hesabından nasıl kesinti yapıyor.

serhat801
Aday Memur
09 Kasım 2025 16:18
kredilerin taksiti düzenli ödüyormusun gecikmedemi. gecikmedeyseyse keser
Enginpol, 1 saat önce
normal krediler var devrem benim iş bankasında maaş hattında keser mi kredileri

Enginpol
Aday Memur
09 Kasım 2025 16:20
1 ay geriden geliyorum

captain42m
Şef
09 Kasım 2025 16:22
devrem benim de iş bankasına vardı kredi ödemem gecikme tahsilatı adında 2.aya giriyon ya ilk ayı makaslıyor anında alıyor du
Enginpol, 1 saat önce
1 ay geriden geliyorum
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunİsbankasi Promosyon 100.000 TLPromosyon mu kredi miBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıİŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTISayın bakan müjde açıklayacağı haberiYeni yönetmelik iptal edilmelidirPBS ekranindaki degişiklik..IS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?

Sözlük

kazım koyuncu 1 kalıcı iz bırakmak 2 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 güne bir atasözü bırak 1 uçağı iterek çalıştırmak 3 Bugün olanlar 1 eden filmi 1 altın 1

Son Haberler

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında!Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandıNiğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldüMersin'de kasım ayında deniz keyfi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar