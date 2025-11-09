Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığından Üniversite hastanesine farklı ünvanda geçebilir miyim?


09 Kasım 2025 16:16
Sağlık Bakanlığından Üniversite hastanesine farklı ünvanda geçebilir miyim?

son sağlık bakanlığı atamasında 4b 3+1 sözleşmeli tıbbi sekreter olarak bir devlet hastanesine atandım göreve başladıkdan sonra Aynı KPSS puanını kullanarak FARKLI ŞEHİRDEKİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ alımına farklı bir unvan olan paramedik (ilk ve acil yardım) olarak ceza almadan başvurup geçiş yapabilir miyim. İki bölümde önlisans bölümü olması sıkıntı yaşatır mı.iki sözleşemede 4b 3+1 olucak sadece ünvanlar farklı

