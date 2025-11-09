Bu sorunun cevabı değişir, Gorev yaptığınız ile ,ilçeye hatta mahalleye kadar farklılık gösterir. Öğrenci sayısı, sabahçı öğleci durumu, çocukların sosyo ekonomik sosyal kültürel duruma kadar değişir, Ekip cok önemli m.yardimcisi isen müdürünle, Müdürsen yardımcınla cok uyumlu çalışman lazım, öğretmenleri cok iyi motive edebilmen sevilen saygı duyulan biri olmalısın bunların hepsi olumluysa harika birşey idarecilik. Ama yukarda sayamadığım bir cok değişken olduğunu unutmayın sayın hocam, hakkınızda hayırlısı olsun.

Bu sorunun cevabı değişir, Gorev yaptığınız ile ,ilçeye hatta mahalleye kadar farklılık gösterir. Öğrenci sayısı, sabahçı öğleci durumu, çocukların sosyo ekonomik sosyal kültürel duruma kadar değişir, Ekip cok önemli m.yardimcisi isen müdürünle, Müdürsen yardımcınla cok uyumlu çalışman lazım, öğretmenleri cok iyi motive edebilmen sevilen saygı duyulan biri olmalısın bunların hepsi olumluysa harika birşey idarecilik. Ama yukarda sayamadığım bir cok değişken olduğunu unutmayın sayın hocam, hakkınızda hayırlısı olsun.