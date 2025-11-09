Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
09 Kasım 2025 16:28
idarecilik
Arkadaşlar merhaba. Müdür ve müdür yardımcılığı yapan arkadaşlar kendi deneyimleriyle zorluklarını, avantajlarını aktarabilir mi? Önerir misiniz yoksa uzak mı durulmalı?

kayserili380383
Aday Memur
09 Kasım 2025 17:07
Bu sorunun cevabı değişir, Gorev yaptığınız ile ,ilçeye hatta mahalleye kadar farklılık gösterir. Öğrenci sayısı, sabahçı öğleci durumu, çocukların sosyo ekonomik sosyal kültürel duruma kadar değişir, Ekip cok önemli m.yardimcisi isen müdürünle, Müdürsen yardımcınla cok uyumlu çalışman lazım, öğretmenleri cok iyi motive edebilmen sevilen saygı duyulan biri olmalısın bunların hepsi olumluysa harika birşey idarecilik. Ama yukarda sayamadığım bir cok değişken olduğunu unutmayın sayın hocam, hakkınızda hayırlısı olsun.
