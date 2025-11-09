Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

özel sektör eş tayini


09 Kasım 2025 16:30
özel sektör eş tayini
eşim tüm şartları sağlıyor yinede red gelme durumu olabilir mi olursa hangi sebeple red gelir ??

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniAtama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklikİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Yurtdışı görevlendirmeEş durumu tayiniYurt dışı görevlendirmeEş durumu tayini hk.Önlisans mezunuyken Lisans Bölümü bitirmekİki tıbbi sekreter eş durumunda nerede birleşirizRefakat izni

Sözlük

uçağı iterek çalıştırmak 3 güne bir atasözü bırak 1 eden filmi 1 kalıcı iz bırakmak 2 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 altın 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 Bugün olanlar 1 kazım koyuncu 1

Son Haberler

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında!Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandıNiğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldüMersin'de kasım ayında deniz keyfi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar