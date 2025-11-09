Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon 21 Kasim'a kadar yatirilacak.


09 Kasım 2025 16:43
Promosyon 21 Kasim'a kadar yatirilacak.

İsbankasi prosur yayimladi, gorenleriniz vardir elbet. 15 Kasimda is bankasindan maas alinacak, promosyon odemeleri ise 21 Kasima kadar tamamlanacak. Haydi hayirli olsun.


masterrrrr
Şef
09 Kasım 2025 16:55

İnsallah butun herkes alir. İcrasi olan olmayan herkesin ihtiyaci var.


realreisatatürk
Aday Memur
09 Kasım 2025 16:59

Kesin mi balon mu tşk

masterrrrr, 40 dk. önce

İnsallah butun herkes alir. İcrasi olan olmayan herkesin ihtiyaci var.


masterrrrr
Şef
09 Kasım 2025 17:13

Balon degil kardesim kesin.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunİsbankasi Promosyon 100.000 TLPromosyon mu kredi miBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıİŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTISayın bakan müjde açıklayacağı haberiYeni yönetmelik iptal edilmelidirPBS ekranindaki degişiklik..IS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?

Sözlük

Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 kalıcı iz bırakmak 2 Bugün olanlar 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 kazım koyuncu 1 eden filmi 1 güne bir atasözü bırak 1 altın 1 uçağı iterek çalıştırmak 3

Son Haberler

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında!Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandıNiğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldüMersin'de kasım ayında deniz keyfi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar