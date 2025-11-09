Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

icra memuru arkadaşlar yardımcı olabilir mi


09 Kasım 2025 16:45
icra memuru arkadaşlar yardımcı olabilir mi
merhaba arkadaşlar.farlı bir kurumda memurum yaklaşık 5 yılda adliyede gorev yaptım çok arkadaşım var adliyeden ama mevzu icra felan olunca insanın yüzü kızarıyor soramıyor onlara. sıkıntım şu şekilde. bir firmaya icra borcum var.banka veya kurumsal bir bir fima değil. tam dolandırılmadım ama dolandırıldım gibi bişey oldum yaklaşık 50 bin TL kim senet okumadigim maddeler ve avukat masrafı faiz yüzünden 400bin oldu. bu alacaklı maaş haciz koydu ve ikinci siradalar. yaklaşık 4 ay sonra sıra onlara geçecek ve maaşımdan kesintileri başlayacak. sorunum şu. alacaklı vekili icra kanunun 89/1 maddesine göre yakinlarımı dosyaya 3. kişi olarak ekleyip onlarada ihbarname göndermeye başladı. anne bana kardes kayınbaba. goderilen ihbarnamede borçlu kişinin sizden alacağı varmı varsa alacağı borçlu kişiye değil icra dairesine yatırın diyor özetle.beni. kimseden alacağım felan yok zaten. bu iş alacgai tahsil etmekten çıktı beni çevremdeki herkse rezil etmeye döndü. borcu icra sırası gelene kadar ödeme imkanım yok alacaklı vekilinin de durmaya niyeti yok hergun bugün kime ihbarname gönderdi korkusuyla yaşıyorum. bu ihbarnamelerden kurtulma yolu yokmudur arkadaşlar.

