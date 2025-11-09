Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Tartışma


09 Kasım 2025 17:01
Tartışma
Yıllarca İstanbul sokaklarında mücadele ettim, farklı bir batı ilinde yine sokaklarda görev yaparken bazı haset meslektaşların kıskanç davranışlarına maruz kaldım. Benim anlamadığım İstanbul'a git çalış desen oturup ağlayacak adamlar o şehirde çalışana neden saygı göstermiyor tatlı su polisleri sizi

mehmetkaya45
Aday Memur
09 Kasım 2025 17:29

Bir polise diğer polisler sırf İstanbul'da çalıştı diye neden saygı göstersin.Saygıyı sen karakterinle kişiliğinle kazanırsın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunİsbankasi Promosyon 100.000 TLPromosyon mu kredi miBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıİŞ BANKASI EFT ÜÇRETLİ AÇIKLAMASI YAPTISayın bakan müjde açıklayacağı haberiYeni yönetmelik iptal edilmelidirPBS ekranindaki degişiklik..IS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?

Sözlük

Bugün olanlar 1 altın 1 Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 1 uçağı iterek çalıştırmak 3 eden filmi 1 güne bir atasözü bırak 1 dünyayı 150 kere havaya uçurmak 2 kalıcı iz bırakmak 2 kazım koyuncu 1

Son Haberler

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında!Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandıNiğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldüMersin'de kasım ayında deniz keyfi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar