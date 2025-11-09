Dediğim zaman bir Ak partiliyi kast etmişimdir.. Direkt bunu anlayabilirsiniz.. Oy verenlerden ziyade yetkilileri veya üye kişileri kast ediyorum demektir.. Evet.. O derece oldu bu Ak parti.. O kadar iğrenç insanlarsınız ki tarifi neredeyse mümkün değil.. Herkese racon kesme,her tarafta bir efelik,kabadayılık.. Resmen şehir eşkıyaları.. Bunlar aynı zamanda mezar soyguncusu.. Güç zehirlenmesi de yaşıyorlar.. Fakat korku veya tedirginlik de alttan alta hissediliyor.. Memleketin yegane sahibi imiş gibi davranıyorlar.. Her yerde tek yetkili veya kontrol ve otorite sahibi.. Fazla zamanınız kalmadı.. Biraz daha sabır.. Ülkece bu eziyetten ve işkenceden kurtulacağız.. Evet.. Hey pislik!!!!

